Тело пятилетнего мальчика нашли в реке под Астраханью, идут поиски его брата

Пятилетнего мальчика нашли погибшим в реке Болда в Астраханской области. Сейчас ищут трёхлетнего брата, который вместе с ним ушёл гулять.

По предварительным данным, дети вышли на прогулку в посёлке Болдинский Приволжского района и пропали.

«Впоследствии на берегу реки Болда обнаружены самокат и тело одного из детей в воде», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Поиски трёхлетнего мальчика продолжаются. Следователи выясняют, что произошло с детьми и при каких обстоятельствах один из братьев оказался в воде. Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области проводит процессуальную проверку.

Ранее в Саратовской области катер столкнулся с берегом Волги возле села Березовая Лука Духовницкого района. В результате погибли два человека. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.