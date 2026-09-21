В Твери начали проверку после обнаружения тела мужчины в реке
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Тело мужчины нашли в реке Волга в Твери. Спасатели подняли погибшего из воды, после чего следователи начали проверку.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты установят причину смерти. По итогам проверки примут решение о дальнейших действиях.
Ранее в Петушках Владимирской области в колодце нашли тело женщины. Спасатели подняли погибшую с помощью треноги и альпинистского снаряжения. Её личность и обстоятельства смерти пока не раскрываются.
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