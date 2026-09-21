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Опубликовано 20 сентября, 23:05

В Твери начали проверку после обнаружения тела мужчины в реке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тело мужчины нашли в реке Волга в Твери. Спасатели подняли погибшего из воды, после чего следователи начали проверку.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты установят причину смерти. По итогам проверки примут решение о дальнейших действиях.

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Лия Мурадьян
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