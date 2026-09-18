Тело женщины нашли в бетонном колодце в Петушках

Тело женщины обнаружили в колодце в городе Петушки Владимирской области. Об этом сообщило в Max региональное Министерство общественной безопасности.

Тело женщины нашли в колодце. Видео © Max / Министерство региональной безопасности Владимирской области

«Трагическое происшествие в Петушках. В колодце обнаружено тело утонувшей женщины», — говорится в сообщении ведомства.

На место прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда Владимирской области. Для подъёма тела они использовали трипод и альпинистское снаряжение. Личность погибшей и обстоятельства происшествия пока не раскрываются.

Ранее трёхлетний мальчик утонул в искусственном пруду на территории частного дома в подмосковном посёлке Дорохово Рузского городского округа. Трагедия произошла 16 сентября.