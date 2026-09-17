Трёхлетний мальчик утонул в декоративном пруду в Подмосковье

Трёхлетний мальчик утонул в искусственном пруду на территории частного дома в подмосковном посёлке Дорохово Рузского городского округа. Трагедия произошла 16 сентября, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, около четырёх часов дня 32-летняя мать отпустила сына погулять на участке.

Когда ребёнка не смогли найти, родственники решили, что он вышел за его пределы. Поиски продолжились по всему посёлку, прежде чем близкие проверили пруд. Раньше мальчик не проявлял интереса к водоёму, поэтому мать не ожидала, что он пойдёт туда.

Пруд окружала сетка-рабица, однако с одной стороны ограждение наклонилось. Вероятно, ребёнок перебрался через него и упал в воду. Когда родственники обнаружили мальчика, он уже был мёртв.

Ранее в Уфе девятимесячный ребёнок утонул в ванной. По предварительным данным, малыш ненадолго остался без присмотра матери и захлебнулся. Он умер до приезда реанимационной бригады.