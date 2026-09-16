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Опубликовано 16 сентября, 04:24

На Урале мать пятерых детей сорвалась с плотины и утонула на глазах дочери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abdul Razak Latif

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abdul Razak Latif

В Алапаевске продолжаются поиски женщины, которая в ночь на 3 сентября упала с плотины в воду. Водолазы несколько часов обследовали водоём, но найти тело не смогли. Теперь родственники пытаются привлечь к поискам добровольцев, сообщает E1.ru

Женщина выпивала у воды с друзьями. Когда туда приехала её дочь Арина, между ними произошла ссора. После этого Юлия П. поплыла и упала с плотины. По словам дочери, находившиеся рядом знакомые не решились прыгнуть за ней и вызвали спасателей.

Семья объявила сбор денег и ищет людей, которые готовы помочь с дальнейшим обследованием водоёма. У Юлии осталось пятеро детей. Старшие уже достигли совершеннолетия, младшие — школьники.

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Ранее в Уфе девятимесячный ребёнок утонул в ванной. По предварительным данным следователей, ребёнок ненадолго остался без присмотра матери и захлебнулся водой. В региональном Минздраве сообщили, что ребенок умер до прибытия реанимационной бригады. Следователи и криминалисты осматривают квартиру, опрашивают родных и возможных свидетелей. Для выяснения точной причины смерти назначена медицинская экспертиза.

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