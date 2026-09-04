Загадочная смерть в центре Москвы: Посетительница сауны утонула на отдыхе с подругой
В сауне в центре Москвы утонула 25-летняя девушка
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В общественной сауне, расположенной в центре Москвы, погибла посетительница. Информацию об этом 4 сентября предоставил источник РЕН ТВ.
Инцидент случился на территории Басманного района. 25-летняя девушка по имени Алёна пришла в заведение и захотела искупаться. После прыжка в воду она скрылась из виду и перестала подавать признаки жизни.
По предварительным данным, тело находилось на дне водоёма в течение нескольких минут. Работники сауны достали пострадавшую и предприняли попытку реанимации, однако их усилия не принесли результата.
Приехавшая на вызов бригада скорой помощи лишь зафиксировала летальный исход. Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.
Как уточняет «База», инцидент произошёл на Ладожской улице. Погибшая пришла в заведение вместе с подругой, которая и заметила, что она долго не всплывает.
Ранее Life.ru писал, что российский турист утонул в озере Комо на глазах у своей девушки. Погибшему было 38 лет.
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