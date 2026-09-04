Российский турист утонул в озере Комо на глазах у своей девушки

38-летний турист из России погиб во время купания в озере Комо в Италии. Трагедия произошла утром 3 сентября в районе Нессо. Об этом сообщает La Repubblica.

Мужчина находился в воде вместе со своей спутницей. В какой-то момент он перестал держаться на поверхности и исчез под водой. Женщина, ставшая свидетельницей произошедшего, подняла тревогу и вызвала спасателей. В операции участвовали пожарные и водолазы, которые обследовали озеро. Тело россиянина обнаружили под водой на глубине и подняли на берег.

Telegram-канал SHOT пишет, что погибшего звали Дмитрий Абраменко. Вместе с девушкой он остановился в прибрежном отеле формата B&B в Блевио.

Ранее в Крыму четыре человека попали в отбойное течение во время купания в Азовском море. Троих отдыхающих удалось найти, двое из них погибли. Инцидент произошёл рядом с пансионатом «Свет маяка». Группа туристов зашла в воду, после чего их начало уносить течением от берега. Местные жители смогли вытащить из воды трёх человек. Двое из них, родившиеся в 1955 и 1967 годах, скончались до прибытия скорой помощи. Третий пострадавший, 1957 года рождения, был госпитализирован в тяжёлом состоянии.