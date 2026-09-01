В Крыму отбойное течение унесло четырёх отдыхающих, двое погибли

В Крыму четыре человека попали в отбойное течение во время купания в Азовском море. Троих отдыхающих удалось найти, двое из них погибли. сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл возле пансионата «Свет маяка». По данным канала, группа отдыхающих зашла в воду, после чего течение начало уносить людей от берега. Местным жителям удалось вытащить из воды троих мужчин. Двое из них — 1955 и 1967 годов рождения — скончались до приезда скорой помощи.

Ещё один пострадавший, 1957 года рождения, был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Спасатели продолжают поиски четвёртого человека, которого унесло течением.

Ранее девочка 2014 года рождения утонула в Каспийском море возле села Крайновка Кизлярского района Дагестана. Происшествие случилось 20 августа. Прокуратура Кизляра проверяет соблюдение требований безопасности на воде и законодательства о защите несовершеннолетних. Ведомство также контролирует ход процессуальной проверки.