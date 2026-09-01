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Опубликовано 1 сентября, 17:19

В Крыму отбойное течение унесло четырёх отдыхающих, двое погибли

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Крыму четыре человека попали в отбойное течение во время купания в Азовском море. Троих отдыхающих удалось найти, двое из них погибли. сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл возле пансионата «Свет маяка». По данным канала, группа отдыхающих зашла в воду, после чего течение начало уносить людей от берега. Местным жителям удалось вытащить из воды троих мужчин. Двое из них — 1955 и 1967 годов рождения — скончались до приезда скорой помощи.

Ещё один пострадавший, 1957 года рождения, был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Спасатели продолжают поиски четвёртого человека, которого унесло течением.

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Наталья Демьянова
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