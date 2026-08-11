Подросток ушёл под воду во время катания на гидроцикле в Каспийском море

16-летний подросток утонул во время катания на гидроцикле в акватории Каспийского моря в районе Чёрных камней в Дагестане. Ребёнка до сих пор ищут спасатели. Об этом сообщили в «Максе» МЧС по региону.

Всё случилось сегодня, 11 августа. Сигнал о происшествии поступил в оперативную дежурную смену в 13:55. На место сразу выехали спасатели. В поисковой операции задействованы 5 специалистов и 3 единицы техники.

«В данный момент поисковые работы продолжаются», — говорится в сообщении.

До этого в Дагестане, на окраине посёлка Ясная Поляна, утонули двое детей 2014 и 2016 годов рождения. Они купались в местном пруду без взрослых. Сообщение о трагедии поступило спасателям около 17:15. Тела мальчиков достали из воды очевидцы, но спасти их уже не удалось. Погибших передали родным.