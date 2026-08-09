15-летний подросток утонул на сапе в карьере в Нижегородской области

15-летний подросток погиб во время отдыха у карьера в городе Кулебаки Нижегородской области. Его тело извлекли из воды 5 августа, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, юноша пришёл к водоёму вместе со сверстниками. Взрослых рядом с компанией не было, а место, где находились подростки, не оборудовано для купания. При осмотре тела следователи не обнаружили повреждений криминального характера. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас СК проводит доследственную проверку и выясняет все обстоятельства трагедии. После её завершения будет принято процессуальное решение. В ведомстве на фоне участившихся несчастных случаев вновь призвали родителей не оставлять детей у водоёмов без присмотра.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Забайкалье. В реке Ингоде утонули подростки 15 и 16 лет: по данным МЧС, один из них начал тонуть во время купания на необорудованном пляже, а второй попытался спасти товарища.