В Дагестане двое детей утонули, купаясь в пруду

На окраине посёлка Ясная Поляна в Кизлярском районе Дагестана во время купания в пруду погибли двое детей — они родились в 2014 и 2016 годах. Об этом сообщили в «Максе» МЧС по региону.

По данным ведомства, тревожный сигнал поступил дежурным около 17:15 — о происшествии сообщил диспетчер ЕДДС. Тела мальчиков из воды достали находившиеся рядом люди, однако спасти детей уже не смогли. Погибших передали родным.

Что именно произошло, сейчас устанавливают. Предварительно, дети оказались у воды одни, без взрослых.

В спасательном ведомстве в очередной раз напомнили, что «вода ошибок не прощает», и призвали ни на минуту не оставлять детей возле водоёмов без присмотра.

Напомним, схожая беда случилась и в Дагестане в середине июля. Тогда во время купания в Каспийском море недалеко от села Инчхе Каякентского района утонул 15-летний подросток. По предварительным данным, трагедия произошла в акватории моря. После гибели школьника прокуратура республики начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.