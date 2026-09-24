Ушли в секту и пропали: Вологодские приставы ищут родителей с 11-летней дочерью

Судебные приставы разыскивают 11-летнюю Софию Суворову и её родителей из Вологодской области, местонахождение которых сейчас неизвестно. Об этом сообщили в УФССП России по региону.

Снимки разыскиваемых. Фото © VK / УФССП России по Вологодской области

Семья жила в Кичменгском Городке. По данным приставов, родители увезли девочку в Ульяновскую область, и есть основания полагать, что она может находиться среди участников религиозной организации «Русская православная церковь Царская империя».

В апреле Кичменгско-Городецкий районный суд ограничил мать и отчима Софии в родительских правах и постановил передать ребёнка органам опеки. Как сообщают местные СМИ, девочка не посещала школу, практически не общалась со сверстниками и не получала необходимой медицинской помощи. После решения суда семья скрылась.

Розыскные дела в отношении родителей были заведены 3 сентября. Приставы ищут Светлану и Вячеслава Суворовых, а также устанавливают местонахождение их дочери.

«Царскую империю» связывают с Леонидом Власовым, известным как «старец Зосима». Ранее следствие обвиняло участников организации в призывах отказываться от документов, исполнения гражданских обязанностей и соблюдения российских законов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области задержали участника «Царской империи», который увёз в общину двух пропавших сестёр из Петербурга. Девочек впоследствии нашли во Владимирской области, а мужчине предъявили обвинение в участии в организации, посягающей на личность и права граждан.