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25 августа, 10:39

Чёрная магия сработала: Петербургские сектанты «призвали» силовиков

В Петербурге силовики нагрянули в «Церковь объединения» и прервали обряд секты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Силовики пришли в штаб-квартиру «Церкви объединения» в Санкт-Петербурге прямо во время обряда. В помещении, расположенном в обычном жилом доме, находились несколько десятков человек. Правоохранители зафиксировали нарушения, а собранные материалы направили в прокуратуру.

В Петербурге силовики нагрянули в «Церковь объединения». Видео © 78.ru

По данным 78.ru, участники организации жили в этом же помещении и были отрезаны от привычной жизни. Там они изучали специальную литературу и участвовали в ритуалах, во время которых готовили напитки с добавлением крови и ногтей лидеров, называемых «Истинными Родителями».

Ранее в Ленобласти силовики пресекли деятельность секты, создательница которой называла себя «Великой Богиней». У пожилых последователей забирали накопления и пенсии. Во время обысков нашли более 10 млн рублей и драгоценности.

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Борис Эльфанд
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