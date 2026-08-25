Чёрная магия сработала: Петербургские сектанты «призвали» силовиков

Силовики пришли в штаб-квартиру «Церкви объединения» в Санкт-Петербурге прямо во время обряда. В помещении, расположенном в обычном жилом доме, находились несколько десятков человек. Правоохранители зафиксировали нарушения, а собранные материалы направили в прокуратуру.

В Петербурге силовики нагрянули в «Церковь объединения». Видео © 78.ru

По данным 78.ru, участники организации жили в этом же помещении и были отрезаны от привычной жизни. Там они изучали специальную литературу и участвовали в ритуалах, во время которых готовили напитки с добавлением крови и ногтей лидеров, называемых «Истинными Родителями».

Ранее в Ленобласти силовики пресекли деятельность секты, создательница которой называла себя «Великой Богиней». У пожилых последователей забирали накопления и пенсии. Во время обысков нашли более 10 млн рублей и драгоценности.