Развелась, увлеклась таро и исчезла: Москвичку ищут после внезапного отъезда на Пхукет

Двадцатидевятилетняя москвичка пропала после внезапного отъезда на Пхукет. Незадолго до поездки Евгения развелась с мужем, а родным заявила, что родители якобы занимаются колдовством и могут навредить её младшему брату. После прилёта в Таиланд девушка перестала выходить на связь.

По словам семьи, до недавнего времени Евгения работала стоматологом и около десяти лет состояла в браке. Затем её жизнь резко изменилась: москвичка ушла из профессии, попыталась освоить веб-дизайн и увлеклась картами таро, сообщает Baza.

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Перед отъездом девушка неожиданно разорвала отношения с мужем и позвонила своему 18-летнему брату. Она стала убеждать его, что родители якобы связаны с колдовством и представляют для него опасность, после чего предложила вместе отправиться в Таиланд. Молодой человек отказался, и уже на следующий день Евгения улетела одна.

После этого связаться с ней родные больше не смогли. Обеспокоенная семья приехала в квартиру девушки и обнаружила там беспорядок. На столе остались догоревшие свечи и карты таро.

Близкие не понимают, что могло стать причиной столь резкой перемены в поведении Евгении. Среди версий, которых опасается семья, — возможное влияние мошенников или секты, а также попадание в трудовое рабство. Подтверждений какой-либо из этих версий пока нет. Родные продолжают искать москвичку и пытаются установить, что происходило с ней после прилёта на Пхукет.

На этой неделе Life.ru подробно рассказывал, как россиян заманивают в рабство в мошеннические скам-центры Юго-Восточной Азии. Вербовщики нередко обещают высокооплачиваемую работу в Таиланде, после чего людей обманом или силой переправляют в соседнюю Мьянму и принуждают участвовать в интернет-аферax.