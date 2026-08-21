Скам-центры в Мьянме: как туда заманивают россиян и что делать, если человек пропал Оглавление Что такое скам-центры и почему они появились в Мьянме Как россиян заманивают в рабство Что происходит с людьми внутри Как распознать подозрительное предложение о работе заранее Что делать, если человек пропал или оказался в скам-центре FAQ Правда ли, что в скам-центрах держат тысячи людей? Можно ли добровольно уйти с такой работы? Куда обращаться первым делом? Помогает ли российское посольство вывезти пострадавших? Как мошеннические вакансии заманивают россиян в трудовое рабство в Мьянме и куда обращаться, если родственник пропал или не выходит на связь. 21 августа, 13:55 Скам-центры в Мьянме: что там происходит и как не попасть туда. Фото © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / charnpui, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В 2026 году Life.ru писал о россиянах, которых обманом вывезли в Мьянму и заставили работать в мошеннических кол-центрах. Разбираемся, как устроена эта схема, какие вакансии должны насторожить и куда обращаться, если родственник перестал выходить на связь.

Что такое скам-центры и почему они появились в Мьянме

Скам-центры (от англ. scam — «мошенничество») — это закрытые комплексы, где людей принуждают участвовать в схемах кибермошенничества: выманивать деньги через звонки, переписку или романтические аферы в Интернете. В Мьянме они особенно распространены на приграничных с Таиландом территориях (например, известный KK Park в районе города Тачилек), находящихся вне контроля центральной власти. Мьянма — что за страна.

Нацелены они в основном на граждан других стран, в приоритете у них богатые американцы. Путём различных уловок и манипуляций «сотрудники» этих центров либо выманивают у своих жертв деньги под видом неких инвестиций, либо ищут как раз таки новых рабов для такой же работы, предлагая привлекательные вакансии с высоким доходом.

Почему в Мьянме появились скам-центры. Фото © ТАСС / AP / Gemunu Amarasinghe

Как россиян заманивают в рабство

Вербовка начинается ещё в Интернете, и попасться на неё может абсолютно любой человек. В телеграм-каналах и на сайтах по поиску работы жертвам предлагают вакансии, которые выглядят очень привлекательно: «модель», «переводчик», «IT-специалист», «оператор». В описании часто обещают зарплату, которая в разы выше рыночной не только по России, но даже и по популярным у эмигрантов странам. Общение нередко переводят в Telegram.

Конкретный маршрут обычно неизвестен до последнего, поэтому когда жертва соглашается на работу с оплатой перелёта, проживанием и быстрым оформлением, например, якобы в Таиланде и приезжает на место, по прибытии обманом под разными предлогами, а иногда и силой её переправляют через границу в Мьянму. Там человек попадает в настоящие мошеннические города под управлением преступников. Также маршрут может лежать через Китай и быть более сложным. Как рассказала одна из жертв, которой удалось сбежать из скам-центра, из Китая её направили в Янгон, после в Мандалай и наконец в Тачилек в Мьянме.

По прибытии у людей забирают телефоны и документы, ограничивают доступ к интернету и общению с внешним миром. В результате человек оказывается в замкнутой системе, где его принуждают заниматься тем же — обманным путём выманивать деньги и привлекать новых «сотрудников».

Что происходит с людьми внутри

Людей удерживают на закрытых охраняемых территориях, часто в помещениях без окон, с камерами и круглосуточным наблюдением. Их принуждают звонить по базам, вести переписку в соцсетях и мессенджерах, создавать фейковые профили для «романтических» афер, убеждать жертв переводить деньги под видом инвестиций или «спасения средств», в общем, заниматься мошеннической деятельностью, где целью выступают иностранцы.

Отказ выполнять задания или попытка побега жёстко пресекаются. К жертвам применяются угрозы, физическое насилие, лишение еды и сна. В ряде случаев людей шантажируют, требуя от родственников выкуп за освобождение. Бывшие пленники подтверждают, что психологическое давление — один из основных инструментов контроля. Так жертвам внушают, что «бежать некуда», «вас всё равно найдут», «если вы сбежите, пострадают близкие».

То есть речь идёт о системе принудительного труда в условиях полной изоляции. Даже если изначально человек согласился на предложение, после изъятия документов и перемещения в Мьянму он фактически лишается свободы выбора. А отпустить обещают только после выполнения плана — жертва должна заработать для своего хозяина не менее $200 000.

Что такое скам-центры: как туда попадают люди. Фото © ТАСС / EPA / NYEIN CHAN NAING

Как распознать подозрительное предложение о работе заранее

Попасться на привлекательную вакансию может абсолютно любой человек, а потому, чтобы не угодить в ловушку, обращайте внимание на «красные флаги»:

Аномально высокая зарплата при минимальных требованиях . Например, «переводчик / оператор со знанием русского и английского — 3000–5000 долларов в месяц» без опыта и без указания реальных KPI. Это один из самых частых маркеров.

. Например, «переводчик / оператор со знанием русского и английского — 3000–5000 долларов в месяц» без опыта и без указания реальных KPI. Это один из самых частых маркеров. Расплывчатое описание обязанностей . Если в вакансии нет чёткого списка задач, а упор сделан на «лёгкий заработок», «быстрые деньги» и «минимум усилий» — это должно вас насторожить.

. Если в вакансии нет чёткого списка задач, а упор сделан на «лёгкий заработок», «быстрые деньги» и «минимум усилий» — это должно вас насторожить. Оплата проезда и проживания работодателем . В легальной практике компании редко берут на себя такие расходы до подписания контракта и проверки кандидата.

. В легальной практике компании редко берут на себя такие расходы до подписания контракта и проверки кандидата. Требование ехать через третьи страны . Если вам предлагают сначала прилететь в Таиланд, Вьетнам или Китай, а уже оттуда «добраться до места работы» — это классическая схема сокрытия реального пункта назначения, плюс так сложнее будет отыскать попавшего в рабство человека.

. Если вам предлагают сначала прилететь в Таиланд, Вьетнам или Китай, а уже оттуда «добраться до места работы» — это классическая схема сокрытия реального пункта назначения, плюс так сложнее будет отыскать попавшего в рабство человека. Слишком быстрый наём и искусственная срочность . Фразы вроде «вакансия закрывается сегодня», «только 3 места», «нужно вылетать через 48 часов» — способ отключить критическое мышление.

. Фразы вроде «вакансия закрывается сегодня», «только 3 места», «нужно вылетать через 48 часов» — способ отключить критическое мышление. Общение только в мессенджерах . Если рекрутер пишет исключительно в Telegram или WhatsApp, не даёт корпоративной почты и не называет юридическое лицо — это признак непрозрачности.

. Если рекрутер пишет исключительно в Telegram или WhatsApp, не даёт корпоративной почты и не называет юридическое лицо — это признак непрозрачности. Просьба передать паспортные данные до офера . До официального предложения о работе и договора никто не должен требовать сканы документов.

. До официального предложения о работе и договора никто не должен требовать сканы документов. Странные тестовые задания . Просьбы установить подозрительные приложения, авторизоваться в неизвестных сервисах, запустить чужой код или «проверить работу системы» — потенциальный способ получить доступ к аккаунтам или устройству.

. Просьбы установить подозрительные приложения, авторизоваться в неизвестных сервисах, запустить чужой код или «проверить работу системы» — потенциальный способ получить доступ к аккаунтам или устройству. Отсутствие юридического лица и контактов. Если нет названия компании, ИНН, сайта, офиса, а рекрутер ссылается на «партнёрство» или «агентство» без деталей — это повод отказаться.

Помните, мошенники копируют оформление реальных компаний, делают сайты‑одностраничники и даже присылают «сканы договоров» с поддельными печатями. Проверка таких подозрительных вакансий должна быть комплексной.

Что делать, если человек пропал или оказался в скам-центре

И, наконец, мы добрались до самой важной части материала, которая должна стать вашей инструкцией к действию. Если вы заметили тревожные признаки или человек перестал выходить на связь, действуйте немедленно! Вот чёткий чек‑лист:

Соберите максимум данных. Запишите всё, что известно: последние сообщения, ссылки на вакансии, имена рекрутеров, номера телефонов, скриншоты переписки, предполагаемый маршрут, название отеля или адреса, где человек должен был остановиться. Даже мелкие детали могут помочь. Обратитесь в Посольство РФ в стране, где пропал человек (чаще всего это Таиланд), либо в консульский департамент МИД России. Сообщите о ситуации, приложите собранные данные и попросите поставить случай на контроль. Свяжитесь с Единым координационным центром поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС). Центр координирует взаимодействие между дипломатами, правозащитниками и местными властями, что критически важно при трансграничных похищениях. Привлеките правозащитников и профильные НКО, которые специализируются на помощи заложникам и жертвам торговли людьми. Практика показывает, что публичный запрос и параллельная работа правозащитников ускоряют реакцию ведомств, наглядный тому пример случай правозащитника Ивана Мельникова, который известен тем, что как раз и занимается освобождением россиян из трудового рабства. Как он помог вызволить россиянку из рук злоумышленников, мы рассказывали здесь. Подайте заявление в правоохранительные органы РФ (МВД, Следственный комитет) о пропаже человека и возможном похищении. Это запускает официальный розыск и даёт дополнительные рычаги для международного взаимодействия. Не ведитесь на шантаж. Если с вами выходят на связь и требуют выкуп — не переводите деньги. Сообщите об этом в МИД, ЕКЦС и правоохранительные органы: такие случаи требуют скоординированной работы спецслужб. Держите связь с дипмиссией. Регулярно уточняйте статус обращения, просите письменные подтверждения и фиксируйте все контакты. Чем больше данных у дипломатов, тем выше шансы на успешное освобождение.

Важно: не тратьте время на «самостоятельный поиск» через сомнительных «помощников» в Telegram — это часто приводит к новым схемам обмана. Доверяйте только официальным каналам и проверенным правозащитным структурам.

FAQ

Правда ли, что в скам-центрах держат тысячи людей?

Да, по данным правозащитных организаций и отчётам дипломатических источников, отдельные центры рассчитаны на удержание сотен и даже тысяч человек одновременно. Точная цифра меняется из‑за рейдов и переездов центров, но масштаб проблемы остаётся значительным.

Что делать, если человек попал в скам-центр. Фото © ТАСС / Zuma

Можно ли добровольно уйти с такой работы?

Добровольно — почти невозможно, а сбежать очень сложно, так как территории охраняются, попытки побега пресекаются, а у людей нет документов, денег и связи. Единственный реальный шанс на освобождение — рейды местных властей или скоординированная работа дипломатов и правозащитников.

Куда обращаться первым делом?

Первым шагом должно быть обращение в посольство или консульский отдел МИД России. Параллельно — в Единый координационный центр поддержки соотечественников. Эти структуры берут на себя координацию и взаимодействие с местными властями.

Помогает ли российское посольство вывезти пострадавших?

Да. Есть подтверждённые случаи, когда благодаря совместной работе российских дипломатов, МВД и местных силовых структур людей освобождали и организовывали их возвращение на родину. Однако успех зависит от скорости обращения и полноты предоставленных сведений.

Авторы Андрей Ананьев