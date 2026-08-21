Скам-центры в Мьянме: как туда заманивают россиян и что делать, если человек пропал
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Как мошеннические вакансии заманивают россиян в трудовое рабство в Мьянме и куда обращаться, если родственник пропал или не выходит на связь.
Скам-центры в Мьянме: что там происходит и как не попасть туда. Фото © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / charnpui, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI
В 2026 году Life.ru писал о россиянах, которых обманом вывезли в Мьянму и заставили работать в мошеннических кол-центрах. Разбираемся, как устроена эта схема, какие вакансии должны насторожить и куда обращаться, если родственник перестал выходить на связь.
Что такое скам-центры и почему они появились в Мьянме
Скам-центры (от англ. scam — «мошенничество») — это закрытые комплексы, где людей принуждают участвовать в схемах кибермошенничества: выманивать деньги через звонки, переписку или романтические аферы в Интернете. В Мьянме они особенно распространены на приграничных с Таиландом территориях (например, известный KK Park в районе города Тачилек), находящихся вне контроля центральной власти. Мьянма — что за страна.
Нацелены они в основном на граждан других стран, в приоритете у них богатые американцы. Путём различных уловок и манипуляций «сотрудники» этих центров либо выманивают у своих жертв деньги под видом неких инвестиций, либо ищут как раз таки новых рабов для такой же работы, предлагая привлекательные вакансии с высоким доходом.
Почему в Мьянме появились скам-центры. Фото © ТАСС / AP / Gemunu Amarasinghe
Как россиян заманивают в рабство
Вербовка начинается ещё в Интернете, и попасться на неё может абсолютно любой человек. В телеграм-каналах и на сайтах по поиску работы жертвам предлагают вакансии, которые выглядят очень привлекательно: «модель», «переводчик», «IT-специалист», «оператор». В описании часто обещают зарплату, которая в разы выше рыночной не только по России, но даже и по популярным у эмигрантов странам. Общение нередко переводят в Telegram.
Конкретный маршрут обычно неизвестен до последнего, поэтому когда жертва соглашается на работу с оплатой перелёта, проживанием и быстрым оформлением, например, якобы в Таиланде и приезжает на место, по прибытии обманом под разными предлогами, а иногда и силой её переправляют через границу в Мьянму. Там человек попадает в настоящие мошеннические города под управлением преступников. Также маршрут может лежать через Китай и быть более сложным. Как рассказала одна из жертв, которой удалось сбежать из скам-центра, из Китая её направили в Янгон, после в Мандалай и наконец в Тачилек в Мьянме.
По прибытии у людей забирают телефоны и документы, ограничивают доступ к интернету и общению с внешним миром. В результате человек оказывается в замкнутой системе, где его принуждают заниматься тем же — обманным путём выманивать деньги и привлекать новых «сотрудников».
Что происходит с людьми внутри
Людей удерживают на закрытых охраняемых территориях, часто в помещениях без окон, с камерами и круглосуточным наблюдением. Их принуждают звонить по базам, вести переписку в соцсетях и мессенджерах, создавать фейковые профили для «романтических» афер, убеждать жертв переводить деньги под видом инвестиций или «спасения средств», в общем, заниматься мошеннической деятельностью, где целью выступают иностранцы.
Отказ выполнять задания или попытка побега жёстко пресекаются. К жертвам применяются угрозы, физическое насилие, лишение еды и сна. В ряде случаев людей шантажируют, требуя от родственников выкуп за освобождение. Бывшие пленники подтверждают, что психологическое давление — один из основных инструментов контроля. Так жертвам внушают, что «бежать некуда», «вас всё равно найдут», «если вы сбежите, пострадают близкие».
То есть речь идёт о системе принудительного труда в условиях полной изоляции. Даже если изначально человек согласился на предложение, после изъятия документов и перемещения в Мьянму он фактически лишается свободы выбора. А отпустить обещают только после выполнения плана — жертва должна заработать для своего хозяина не менее $200 000.
Что такое скам-центры: как туда попадают люди. Фото © ТАСС / EPA / NYEIN CHAN NAING
Как распознать подозрительное предложение о работе заранее
Попасться на привлекательную вакансию может абсолютно любой человек, а потому, чтобы не угодить в ловушку, обращайте внимание на «красные флаги»:
- Аномально высокая зарплата при минимальных требованиях. Например, «переводчик / оператор со знанием русского и английского — 3000–5000 долларов в месяц» без опыта и без указания реальных KPI. Это один из самых частых маркеров.
- Расплывчатое описание обязанностей. Если в вакансии нет чёткого списка задач, а упор сделан на «лёгкий заработок», «быстрые деньги» и «минимум усилий» — это должно вас насторожить.
- Оплата проезда и проживания работодателем. В легальной практике компании редко берут на себя такие расходы до подписания контракта и проверки кандидата.
- Требование ехать через третьи страны. Если вам предлагают сначала прилететь в Таиланд, Вьетнам или Китай, а уже оттуда «добраться до места работы» — это классическая схема сокрытия реального пункта назначения, плюс так сложнее будет отыскать попавшего в рабство человека.
- Слишком быстрый наём и искусственная срочность. Фразы вроде «вакансия закрывается сегодня», «только 3 места», «нужно вылетать через 48 часов» — способ отключить критическое мышление.
- Общение только в мессенджерах. Если рекрутер пишет исключительно в Telegram или WhatsApp, не даёт корпоративной почты и не называет юридическое лицо — это признак непрозрачности.
- Просьба передать паспортные данные до офера. До официального предложения о работе и договора никто не должен требовать сканы документов.
- Странные тестовые задания. Просьбы установить подозрительные приложения, авторизоваться в неизвестных сервисах, запустить чужой код или «проверить работу системы» — потенциальный способ получить доступ к аккаунтам или устройству.
- Отсутствие юридического лица и контактов. Если нет названия компании, ИНН, сайта, офиса, а рекрутер ссылается на «партнёрство» или «агентство» без деталей — это повод отказаться.
Помните, мошенники копируют оформление реальных компаний, делают сайты‑одностраничники и даже присылают «сканы договоров» с поддельными печатями. Проверка таких подозрительных вакансий должна быть комплексной.
Что делать, если человек пропал или оказался в скам-центре
И, наконец, мы добрались до самой важной части материала, которая должна стать вашей инструкцией к действию. Если вы заметили тревожные признаки или человек перестал выходить на связь, действуйте немедленно! Вот чёткий чек‑лист:
- Соберите максимум данных. Запишите всё, что известно: последние сообщения, ссылки на вакансии, имена рекрутеров, номера телефонов, скриншоты переписки, предполагаемый маршрут, название отеля или адреса, где человек должен был остановиться. Даже мелкие детали могут помочь.
- Обратитесь в Посольство РФ в стране, где пропал человек (чаще всего это Таиланд), либо в консульский департамент МИД России. Сообщите о ситуации, приложите собранные данные и попросите поставить случай на контроль.
- Свяжитесь с Единым координационным центром поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС). Центр координирует взаимодействие между дипломатами, правозащитниками и местными властями, что критически важно при трансграничных похищениях.
- Привлеките правозащитников и профильные НКО, которые специализируются на помощи заложникам и жертвам торговли людьми. Практика показывает, что публичный запрос и параллельная работа правозащитников ускоряют реакцию ведомств, наглядный тому пример случай правозащитника Ивана Мельникова, который известен тем, что как раз и занимается освобождением россиян из трудового рабства. Как он помог вызволить россиянку из рук злоумышленников, мы рассказывали здесь.
- Подайте заявление в правоохранительные органы РФ (МВД, Следственный комитет) о пропаже человека и возможном похищении. Это запускает официальный розыск и даёт дополнительные рычаги для международного взаимодействия.
- Не ведитесь на шантаж. Если с вами выходят на связь и требуют выкуп — не переводите деньги. Сообщите об этом в МИД, ЕКЦС и правоохранительные органы: такие случаи требуют скоординированной работы спецслужб.
- Держите связь с дипмиссией. Регулярно уточняйте статус обращения, просите письменные подтверждения и фиксируйте все контакты. Чем больше данных у дипломатов, тем выше шансы на успешное освобождение.
Важно: не тратьте время на «самостоятельный поиск» через сомнительных «помощников» в Telegram — это часто приводит к новым схемам обмана. Доверяйте только официальным каналам и проверенным правозащитным структурам.
FAQ
Правда ли, что в скам-центрах держат тысячи людей?
Да, по данным правозащитных организаций и отчётам дипломатических источников, отдельные центры рассчитаны на удержание сотен и даже тысяч человек одновременно. Точная цифра меняется из‑за рейдов и переездов центров, но масштаб проблемы остаётся значительным.
Что делать, если человек попал в скам-центр. Фото © ТАСС / Zuma
Можно ли добровольно уйти с такой работы?
Добровольно — почти невозможно, а сбежать очень сложно, так как территории охраняются, попытки побега пресекаются, а у людей нет документов, денег и связи. Единственный реальный шанс на освобождение — рейды местных властей или скоординированная работа дипломатов и правозащитников.
Куда обращаться первым делом?
Первым шагом должно быть обращение в посольство или консульский отдел МИД России. Параллельно — в Единый координационный центр поддержки соотечественников. Эти структуры берут на себя координацию и взаимодействие с местными властями.
Помогает ли российское посольство вывезти пострадавших?
Да. Есть подтверждённые случаи, когда благодаря совместной работе российских дипломатов, МВД и местных силовых структур людей освобождали и организовывали их возвращение на родину. Однако успех зависит от скорости обращения и полноты предоставленных сведений.