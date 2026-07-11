Родных пропавших россиян начали заманивать в рабство в Азии

Торговцы людьми, по данным Mash, начали использовать новую схему вербовки россиян в Юго-Восточной Азии. После исчезновения молодых людей их родственников могут заманивать за границу под предлогом помощи, а затем также вовлекать в преступную сеть.

Ранее случаи исчезновения россиян в странах Юго-Восточной Азии чаще касались отдельных людей, однако теперь, как сообщает Mash, стали появляться ситуации, когда следом за пропавшими за границу отправляются их близкие и тоже перестают выходить на связь. Одной из таких историй стала ситуация с 24-летней Дианой из Иваново. Девушка уехала в Паттайю, рассчитывая отдохнуть у моря, однако в феврале сообщила матери о серьёзных проблемах: у неё закончились деньги, не было работы, а банковские счета оказались заблокированы.

Женщина попыталась отправить дочери средства, но столкнулась с проблемами из-за перебоев с интернетом. После этого Диана прислала тревожное сообщение, в котором написала, что мать, возможно, больше её не увидит. Мать девушки собиралась обратиться в консульство и полицию, однако вскоре сама перестала выходить на связь. По предварительным данным, она могла отправиться в Таиланд на поиски дочери, но вместо встречи с родственницей оказалась в руках людей, связанных с торговлей людьми.

Сейчас обеих женщин несколько месяцев разыскивают волонтёры. По версии близких, Диана могла попасть к посредникам, которые поставляют работников в скам-центры в Мьянме. Известно, что ещё до поездки за границу у девушки были финансовые трудности: она оформляла микрозаймы, занимала деньги у матери, а также имела исполнительные производства из-за долгов.

Преступные группы могли изменить тактику после резонанса вокруг подобных историй в СМИ: теперь вместо прямой вербовки новых жертв они пытаются воздействовать через их семьи.

Ранее россиянка, освобождённая из мошеннического колл-центра в Мьянме, рассказала о схеме вербовки через интернет-знакомства. По её словам, преступники могут длительное время создавать видимость доверительных отношений, чтобы получить личные данные и фотографии потенциальных жертв.