Россиянку, сбежавшую из скам-центра Мьянмы, заставляли разводить мужчин через «романтические аферы»

19-летнюю россиянку заставляли знакомиться с мужчинами и склонять их к вложениям в криптовалюту. Это происходило в скам-центре в Мьянме, сообщило издание MGR Online со ссылкой на предварительный опрос девушки полицией Мае Сай.

Около двух месяцев назад знакомая предложила россиянке работу в Мандалае. Работодатель обещал платить $3 тыс. в месяц, или около 100 тыс. батов. Девушка согласилась и прилетела в Янгон.

По словам россиянки, группой руководил гражданин Китая. Он требовал использовать внешность, чтобы входить в доверие к мужчинам и убеждать их вкладывать деньги в криптовалюту. Так организаторы планировали проводить романтические аферы. Девушка отказалась выполнять требования, после чего работодатель начал бить её.

Позднее неизвестные перевезли россиянку в двухэтажный дом возле реки в районе Тачилека. Путь проходил через горную местность и занимал около 40 минут. В доме находились примерно восемь мужчин. На первом этаже люди играли в азартные игры, там же девушке выделили место для сна. Она дождалась подходящего момента и покинула здание.

Полиция пока не провела полноценный допрос россиянки из-за травм и приступов паники. Следователи намерены изучить записи камер, проверить маршрут её перемещений и установить участников схемы. После завершения необходимых процедур власти передадут девушку представителям российского посольства.

В июне правозащитники сообщали, что в скам-центрах возле границы Мьянмы и Таиланда удерживают более 5,3 тыс. человек. Среди них есть граждане России.

«Многие из этих комплексов ещё предстоит демонтировать или подвергнуть спасательным операциям для освобождения всех оставшихся жертв», — говорится в письме правозащитной организации, которое приводит Reuters.

Напомним, 19-летняя россиянка сбежала из Мьянмы в Таиланд через реку Сай. Девушка была жестоко избита — на её теле виднелись множественные синяки и ссадины по всему телу. Её срочно госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.