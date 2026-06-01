«Великая Богиня» создала секту в Ленобласти и выудила у пожилых миллионы рублей

В Ленинградской области силовики задержали основательницу секты, которая называла себя «Великой Богиней». Женщина успела заработать на доверчивых гражданах миллионы рублей. Информацией делится телеграм-канал Baza. Свою организацию она именовала как «Исход», она находилась во Всеволожском районе.

Силовики накрыли секту в Ленобласти. Видео © Telegram / Baza

Под «Богиней» скрывалась вполне земная Валентина Кузнецова — кандидат химических наук из Санкт-Петербурга. Ради незаконных заработков она объявила себя «Матерью Мира», «супругой Солнечного Логоса Шива» и «Единой Великой Богиней».

Вербовали в основном пенсионеров. Родственники пострадавших позже рассказали полиции, что у стариков обманным путём забирали все накопления и пенсии. Каждый месяц адепты вносили в кассу секты 7 тысяч рублей на «общие нужды», а также их вынуждали покупать лекции «Богини» ценой до 15 тысяч за единицу.

Силовики нашли при обыске в доме Кузнецовой свыше 10 миллионов рублей наличными и драгоценности. Участники секты жили в сараях на участке, их использовали как прислугу, но внушали духовную значимость «служения». На Кузнецову составлен административный протокол о нарушении законодательства о религиозных объединениях, следователи также рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя следственного управления по Башкирии по делу о федеральном телесюжете о событиях 2000 года. Тогда на территории детского лагеря погибли двое детей. Тело одного из них не нашли до сих пор. Родители утверждают, что с детьми проводили сектантские обряды. А женщина, работавшая с ними, ныне возглавляет организацию с признаками секты.