В Петербурге мать лишили прав за похищение дочерей в секту «Царская империя»

В Петербурге суд лишил родительских прав женщину, похитившую двух дочерей (11 и 18 лет) и пытавшуюся увезти их в секту «Царская империя». Бывший муж рассказал 78.ru, что его бывшая супруга не признавала госорганы, не имела паспорта и полностью изолировала детей от общества.

Поводом для обращения в суд стали долги по алиментам (около 600 тыс. рублей) и радикальные религиозные идеи. Мужчина пояснил, что сначала женщина увлеклась эзотерикой, а затем начала следовать идеологии, которую он считает сектантской.

«Она писала, что скоро все поймут правду: Россия — не государство, а торговая фирма, суды незаконны. Говорила про конец света, голод, войну, про то, что "динозавры выйдут"», — рассказал Александр.

Сейчас старшая дочь осталась с матерью, продолжает находиться под её влиянием, не имеет документов и избегает общения. Младшая дочь живёт с отцом, её состояние после консультаций с психологами и специалистами улучшается.