Москвичи заточили 10-летнюю дочь в секте из-за динозавров и апокалипсиса

Москвичка спасла 10-летнюю сестру из секты, где та находилась с родителями. По данным Telegram-канала Baza, причиной стало опасение за ребёнка, которому внушали идеи о «динозаврах и конце света». Девочка и её родители вступили в оккультную общину «Царская империя» в Ульяновской области летом 2025 года.

Супружеская пара начала называть себя «инокиня Флавия» и «отец Григорий». Их старшая, 33-летняя дочь, обеспокоилась, когда узнала о странном решении родителей и выяснила, что её младшая сестра также оказалась вовлечена в секту. Москвичка подала в суд, обнаружив ужасающие условия жизни детей в общине: отсутствие медицинской помощи, школьного образования, нарушенный режим питания и сна из-за постоянных молитв и постов, а также запрет на общение со сверстниками.

Суд, рассмотрев дело, поддержал старшую сестру и ограничил родительские права в отношении девочки, передав её под опеку.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Рязани священнослужители обратили внимание на подозрительного мужчину, внешне очень напоминающего главу киевского режима Владимира Зеленского, который обходит местные храмы и приглашает прихожан в «православный киноклуб». Незнакомец угрюм и ведёт себя настораживающе, а встречи организует в съёмной квартире — в РПЦ опасаются, что таким образом может вестись вербовка в новую псевдорелигиозную секту.