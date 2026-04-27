27 апреля, 03:04

Тело так и не нашли: СК встряхнул дело о секте и гибели детей в Башкирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoly Epaneshnikov

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя следственного управления по Башкирии. Поводом стал федеральный телесюжет о событиях 2000 года, сообщает пресс-служба СК.

Тогда на территории детского лагеря погибли двое детей. Тело одного из них не нашли до сих пор. Родители утверждают, что с детьми проводили сектантские обряды. А женщина, работавшая с ними, ныне возглавляет организацию с признаками секты.

По словам потерпевших, руководство лагеря не понесло за случившееся никакой ответственности. Следователи уже возобновили производство по уголовному делу по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Москвичи заточили 10-летнюю дочь в секте из-за динозавров и апокалипсиса
Москвичи заточили 10-летнюю дочь в секте из-за динозавров и апокалипсиса

Ранее Бастрыкин потребовал доклад после появления информации о 12-летней девочке, которая впала в кому после занятий в бассейне в Москве. Проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Артём Гапоненко
