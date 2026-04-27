Тело так и не нашли: СК встряхнул дело о секте и гибели детей в Башкирии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя следственного управления по Башкирии. Поводом стал федеральный телесюжет о событиях 2000 года, сообщает пресс-служба СК.

Тогда на территории детского лагеря погибли двое детей. Тело одного из них не нашли до сих пор. Родители утверждают, что с детьми проводили сектантские обряды. А женщина, работавшая с ними, ныне возглавляет организацию с признаками секты.

По словам потерпевших, руководство лагеря не понесло за случившееся никакой ответственности. Следователи уже возобновили производство по уголовному делу по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее Бастрыкин потребовал доклад после появления информации о 12-летней девочке, которая впала в кому после занятий в бассейне в Москве. Проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).