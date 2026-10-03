В Жулебине нашли расчленённое тело женщины, её сожителя ищут

Расчленённое тело женщины обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тело находилось на балконе. В убийстве подозревают сожителя погибшей, который успел скрыться до приезда правоохранителей.

Предположительно, мужчина расчленил тело кухонным ножом. Сейчас его разыскивают.

На месте уже несколько часов работают сотрудники полиции и экстренных служб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается столичный Следственный комитет.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Москвы.

Ранее женщину и ребёнка нашли убитыми в Петербурге. Был задержан 21-летний подозреваемый.