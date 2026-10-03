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Опубликовано 3 октября, 20:10

В Жулебине нашли расчленённое тело женщины, её сожителя ищут

Обложка © «Макс» / Прокуратура Москвы

Обложка © «Макс» / Прокуратура Москвы

Расчленённое тело женщины обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тело находилось на балконе. В убийстве подозревают сожителя погибшей, который успел скрыться до приезда правоохранителей.

Предположительно, мужчина расчленил тело кухонным ножом. Сейчас его разыскивают.

На месте уже несколько часов работают сотрудники полиции и экстренных служб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается столичный Следственный комитет.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Москвы.

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Никита Никонов
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