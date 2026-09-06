В Подмосковье арестовали мужчину, который убил и расчленил супругов

В Подмосковье суд отправил под стражу 65-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве семейной пары. Тела супругов нашли на участке обвиняемого в деревне Лобаново городского округа Истра. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области судом арестован 65-летний мужчина, обвиняемый в убийстве семейной пары (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — указали в СК.

Арест по делу о двойном убийстве в Подмосковье. Видео © Max / СК Подмосковья

По версии следствия, 27 августа мужчина находился у себя дома в деревне Лобаново, где произошёл конфликт со знакомыми супругами. Он выстрелил в 61-летнего предпринимателя и его 53-летнюю жену. После этого обвиняемый расчленил тела и закопал их на собственном участке. Родственники супругов обратились в правоохранительные органы после их исчезновения. Полицейские и следователи начали искать пропавших. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого и обнаружили тела на его территории.

После задержания мужчина рассказал о возможной причине конфликта. По его словам, спор возник из-за раздела земельного участка и долговых обязательств. Погибший предприниматель занимался бетонным бизнесом и имел общие дела с обвиняемым. Отношения между мужчинами обострились из-за сделки с землёй.