Застреленный в Истре бизнесмен сам мог быть причастен к заказному убийству

Следователи проводили весной 2026 года обыски в доме бизнесмена Андрея, который был убит соседом в коттеджном посёлке в Истре. Речь тогда шла, как пишет Mash, о возможной причастности мужчины к заказному убийству, расследвоание вели правоохранители из Белоруссии.

Место убийства. Видео © пресс-служба СК РФ

С предполагаемым стрелком семья хорошо общалась. Соседи рассказали, что периодически компания собиралась вместе, отмечала праздники, выпивала, однако никто не видел у приятелей каких-либо разногласий. Земельный участок, из-за которой произошло убийство, был у супругов в аренды, был местом стройки дома. Срок истекал, и подозреваемый намеревался забрать территорию себе.

Напомним, преступление произошло 27 августа в деревне Лобаново городского округа Истра Московской области. 65-летний мужчина выстрелил в супружескую пару из пистолета, после чего расчленил тела и закопал их на своём участке. Мотивом, как сообщил сам обвиняемый после задержания, стал конфликт из-за раздела земельного участка и долговых обязательств. Погибшие — 61-летний предприниматель, владелец бетонного бизнеса, и его 53-летняя супруга, работавшая косметологом в московской клинике. Убитый имел общие дела по бизнесу с подозреваемым, но отношения перешли в стадию конфликта из-за сделки по земле.