В Подмосковье мужчина застрелил и расчленил супружескую пару из-за земли

В Подмосковье 65-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве знакомой супружеской пары. По данным Следственного комитета, преступление произошло 27 августа в деревне Лобаново городского округа Истра.

Жителю Подмосковья предъявили обвинение в убийстве семейной пары. Видео © Telegram/Следком

По версии следствия, мужчина выстрелил в потерпевших из пистолета, после чего расчленил тела и закопал их на своём участке. Останки супругов обнаружили при обыске. О пропаже заявили родственники. Мотивом, как сообщил сам обвиняемый на допросе, стал конфликт из-за раздела земельного участка и долговых обязательств.

Telegram-канал Mash уточняет, что мужчина пригласил семью встретиться ночью и выстрелил из пистолета минимум по два раза в каждого. Оружие, предположительно пистолет Стечкина, он также закопал на участке. По данным канала, речь шла о покупке земли: деньги продавец передал, но документы стороны не подписали.

Погибшие — 61-летний предприниматель, владелец бетонного бизнеса, и его 53-летняя супруга, работавшая косметологом в московской клинике. По данным Mash, подозреваемый — 58-летний генеральный директор АО «Ингекомпро», женат, воспитывает двоих детей. В СК возраст фигуранта указывают как 65 лет. Мужчина задержан, он дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пушкинский районный суд Петербурга начал рассмотрение дела двух несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве ученика физмат-лицея у станции Кондакопшино. Девушку обвиняют в организации убийства и краже, юношу — в убийстве и краже. По версии следствия, нападение произошло 16 марта, подросток нанёс жертве не менее 15 ножевых ранений, после чего попытался расчленить тело и спрятать его, но был задержан.