Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 14:51

Двое подростков предстанут перед судом за убийство и расчленение парня в Пушкине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ECOSY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ECOSY

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних, которых обвиняют в убийстве ученика физико-математического лицея возле станции Кондакопшино. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Перед судом предстанут девушка и юноша. Девушке предъявлены обвинения в организации убийства и краже, молодому человеку — в убийстве и краже. Материалы дела зарегистрированы, заседание назначено.

По версии следствия, нападение произошло вечером 16 марта. Правоохранители ранее сообщали, что подросток нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения — не менее 11 ударов по телу и четыре удара в область головы. После расправы, как считают следователи, молодой человек попытался скрыть следы преступления. Он расчленил тело погибшего и собирался спрятать его в земле, однако был задержан до завершения попытки.

Во время следственных действий обвиняемый рассказал, что на преступление его подтолкнули слова знакомой. По его утверждению, девушка говорила о конфликте с погибшим, с которым ранее находилась в отношениях, и заявляла о намерении расправиться с ним. Следствие считает, что в дальнейшем подростки действовали совместно. По словам юноши, девушка указала место будущего нападения, передала ему нож и организовала встречу с бывшим молодым человеком.

В Находке подростки облили прохожего перцовкой за замечание, у него ожог глаза
В Находке подростки облили прохожего перцовкой за замечание, у него ожог глаза

16 марта юноша ушёл из дома и пропал. Его позже нашли убитым и расчленённым. У погибшего были частично отрезаны руки и ноги. Девушку, которая склонила 16-летнего подростка к убийству парня, взяли под стражу. Подозреваемый также быстро попал в СИЗО.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar