Двое подростков предстанут перед судом за убийство и расчленение парня в Пушкине

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних, которых обвиняют в убийстве ученика физико-математического лицея возле станции Кондакопшино. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Перед судом предстанут девушка и юноша. Девушке предъявлены обвинения в организации убийства и краже, молодому человеку — в убийстве и краже. Материалы дела зарегистрированы, заседание назначено.

По версии следствия, нападение произошло вечером 16 марта. Правоохранители ранее сообщали, что подросток нанёс потерпевшему множественные ножевые ранения — не менее 11 ударов по телу и четыре удара в область головы. После расправы, как считают следователи, молодой человек попытался скрыть следы преступления. Он расчленил тело погибшего и собирался спрятать его в земле, однако был задержан до завершения попытки.

Во время следственных действий обвиняемый рассказал, что на преступление его подтолкнули слова знакомой. По его утверждению, девушка говорила о конфликте с погибшим, с которым ранее находилась в отношениях, и заявляла о намерении расправиться с ним. Следствие считает, что в дальнейшем подростки действовали совместно. По словам юноши, девушка указала место будущего нападения, передала ему нож и организовала встречу с бывшим молодым человеком.