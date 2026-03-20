20 марта, 18:04

В Петербурге подростка отправили в СИЗО за жестокое убийство 17-летнего парня

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для несовершеннолетнего, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летнего парня. Подозреваемый проведёт в следственном изоляторе ближайшие два месяца. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе городских судов.

Инцидент произошел 16 марта рядом с железнодорожной станцией Кондакопшино. По версии следствия, юноша нанёс своему знакомому не менее 11 ударов ножом по телу и четыре — по голове.

После убийства фигурант расчленил тело погибшего и попытался закопать останки, чтобы скрыть следы преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На время следствия суд принял решение заключить его под стражу.

Напомним, в Пушкине нашли тело пропавшего 17-летнего подростка, которого, по данным следствия, зарезал сверстник из-за девушки. 16 марта парень ушёл из дома и перестал выходить на связь, его тело обнаружили недалеко от станции Кондакопшино с ножевыми ранениями, а также частично отрезанными руками и ногами.

BannerImage
Анастасия Никонорова
