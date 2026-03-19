Убийца подростка в Пушкине частично расчленил его тело, отделив части рук и ног

Убивший в Пушкине 17-летнего парня подросток, расчленил его тело, частично отрезав руки и ноги. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По предварительной информации, малолетний преступник мог привести сотрудников правоохранительных органов к месту происшествия и дать наводку о нахождении тела убитого возле железнодорожной станции Когдакопшино.

Напомним, в Пушкине нашли тело пропавшего подростка, его мог зарезать сверстник из-за девушки. 16 марта парень ушёл из дома и перестал выходить на связь. После его тело нашли недалеко от станции Кондакопшино. На прикопанном теле обнаружили следы от ножа.