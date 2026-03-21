В Петербурге арестовали девушку, склонившую подростка к убийству

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнюю девушку, которя обвиняется в подстрекательстве к убийству. Об этом сообщили в объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Девушка, которая побудила молодого человека к убийству. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Школьница склонила 16-летнего подростка к убийству его друга. Ей предъявлено обвинение по частям 4 и 5 статьи 33 — части 1 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая 2026 года. Обстоятельства преступления устанавливаются.

«Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетней Вероники Васильевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного чч.4,5 ст.33 - ч.1 ст.105 УК РФ», — говорится в сообщении суда.