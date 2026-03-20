Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 19:11

Девушку задержали за подстрекательство к убийству подростка в Петербурге

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнюю девушку. Её подозревают в подстрекательстве к убийству сверстника. Тело юноши нашли на станции Кондакопшино. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Задержана 17-летняя девушка подозреваемая в подстрекательстве и пособничестве к убийству сверстника (чч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сказали в ведомстве.

По версии следствия, девушка и предполагаемый убийца заранее договорились о преступлении. Они придумали предлог и позвали бывшего знакомого девушки на встречу. Юноша приехал на железнодорожную станцию. Там между ним и злоумышленником возник конфликт. Оппонент нанёс подростку несколько ударов ножом. После убийства он попытался скрыть тело.

Подростки жестоко убили мужчину в Иркутске, желая «проучить» за «неадекватность»
Подростки жестоко убили мужчину в Иркутске, желая «проучить» за «неадекватность»

Напомним, 16 марта парень ушёл из дома и пропал. Его тело обнаружили недалеко от станции Кондакопшино. У юноши были частично отрезаны руки и ноги. 16-летнего подозреваемого в убийстве сейчас содержат в изоляторе. Следствие считает, что мотивом преступления стала ревность из-за девушки.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar