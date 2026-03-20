Девушку задержали за подстрекательство к убийству подростка в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнюю девушку. Её подозревают в подстрекательстве к убийству сверстника. Тело юноши нашли на станции Кондакопшино. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Задержана 17-летняя девушка подозреваемая в подстрекательстве и пособничестве к убийству сверстника (чч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сказали в ведомстве.

По версии следствия, девушка и предполагаемый убийца заранее договорились о преступлении. Они придумали предлог и позвали бывшего знакомого девушки на встречу. Юноша приехал на железнодорожную станцию. Там между ним и злоумышленником возник конфликт. Оппонент нанёс подростку несколько ударов ножом. После убийства он попытался скрыть тело.