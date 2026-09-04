В Находке подростки облили прохожего перцовкой за замечание, у него ожог глаза

В Находке Приморского края мужчина оказался в больнице после ссоры с группой подростков, которые распивали спиртное во дворе дома. После замечания одному из них конфликт закончился распылением перцового баллончика в лицо. Пострадавший утверждает, что теперь почти не видит левым глазом и испытывает проблемы с дыханием, пишет Amur Mash.

Инцидент произошёл возле дома №76 на Находкинском проспекте. По словам Владимира, на лавочке собрались семь или восемь юношей в возрасте около 17–18 лет. Один из них отошёл в сторону, чтобы справить нужду. Замечание ему сделала жена Владимира. Подростки отреагировали нецензурной бранью в адрес женщины. После этого Владимир вышел во двор. Разговор быстро перерос в агрессию: один из молодых людей достал перцовый баллончик.

В основном пострадал левый глаз. Владимир пожаловался, что сильное жжение сохраняется, а зрение стало хуже. Из-за аллергии после распыления состава у него также начались проблемы с дыханием. Заявление о произошедшем уже передано в полицию.

Ранее 17-летнего жителя Рязани обвинили в совершении террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры. По версии следствия, подросток действовал под воздействием угроз со стороны кураторов. 27 августа молодой человек приобрёл легковоспламеняющуюся жидкость и отправился к одному из участков железнодорожного перегона. Там он совершил поджог батарейного шкафа, предназначенного для размещения аккумуляторов резервного питания железнодорожных устройств. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия. Позже его задержали сотрудники СК.