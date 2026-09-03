Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 10:20

Байкер расстрелял соседа-студента из-за парковки в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Конфликт из-за парковочного места между двумя соседями-байкерами на улице Верхние поля закончился стрельбой. Один из мужчин получил четыре ранения.

Как выяснил сайт MK.ru, вечером 2 сентября 22-летний студент-пятикурсник столичного института обнаружил, что его мотоцикл сдвинут с привычного места, а рядом припаркован мотоцикл соседа — мужчины средних лет из того же дома. Ранее байкеры не общались.

Возмущённый студент отправился выяснять отношения. В ходе разговора сосед выхватил травматический пистолет и открыл стрельбу. В пятикурсника попали четыре пули.

Пострадавшему обработали раны в лечебном учреждении и отпустили домой. После этого он сразу отправился в отдел полиции, где дал показания на оппонента. Вероятнее всего, после проверки будет возбуждено уголовное дело.

В Новосибирской области разыскивают стрелявшего в троих мужчин
В Новосибирской области разыскивают стрелявшего в троих мужчин

Ранее Life.ru рассказывал, как в Екатеринбурге арестовали мужчину, обстрелявшего подростка из пневматики. Тот как минимум четырежды выстрелил в несовершеннолетнего. В результате 11-летний пострадавший получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Фигуранту вменяют самоуправство с применением оружия, он заключён под стражу.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar