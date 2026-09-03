Байкер расстрелял соседа-студента из-за парковки в Москве

Конфликт из-за парковочного места между двумя соседями-байкерами на улице Верхние поля закончился стрельбой. Один из мужчин получил четыре ранения.

Как выяснил сайт MK.ru, вечером 2 сентября 22-летний студент-пятикурсник столичного института обнаружил, что его мотоцикл сдвинут с привычного места, а рядом припаркован мотоцикл соседа — мужчины средних лет из того же дома. Ранее байкеры не общались.

Возмущённый студент отправился выяснять отношения. В ходе разговора сосед выхватил травматический пистолет и открыл стрельбу. В пятикурсника попали четыре пули.

Пострадавшему обработали раны в лечебном учреждении и отпустили домой. После этого он сразу отправился в отдел полиции, где дал показания на оппонента. Вероятнее всего, после проверки будет возбуждено уголовное дело.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Екатеринбурге арестовали мужчину, обстрелявшего подростка из пневматики. Тот как минимум четырежды выстрелил в несовершеннолетнего. В результате 11-летний пострадавший получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Фигуранту вменяют самоуправство с применением оружия, он заключён под стражу.