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Регион
29 августа, 17:41

В Новосибирской области разыскивают стрелявшего в троих мужчин

Место происшествия. Обложка © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

Место происшествия. Обложка © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

Один человек погиб и ещё двое получили огнестрельные ранения после нападения в Мошковском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 28 августа неизвестный открыл огонь по компании из трёх мужчин в лесном массиве. Он произвёл несколько выстрелов и скрылся.

Один из пострадавших погиб на месте. Двоих выживших госпитализировали с огнестрельными ранениями.

По данным регионального Центра ГО, ЧС и ПБ, мужчины находились на охоте возле озера. Один из раненых сумел спрятаться в автомобиле и позвонить родственнице, после чего к месту направили спасателей.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего и ведут его розыск. На месте работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы.

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Life.ru уже сообщал об этом нападении, когда стали известны первые подробности стрельбы и состояние пострадавших. Теперь СК официально подтвердил возбуждение уголовного дела и розыск подозреваемого.

Больше новостей о преступлениях, расследованиях и работе следователей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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