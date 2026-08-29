Неизвестный расстрелял охотников на озере под Новосибирском, один погиб

Неизвестный открыл огонь по группе охотников в Мошковском районе Новосибирской области. Один мужчина погиб, ещё двое получили ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Стрельба произошла вечером 28 августа на одном из озёр. Один из пострадавших успел спрятаться в автомобиле и позвонить родственнице.

«Мужчина позвонил родственнице и сказал, что их только что расстреляли: он спрятался в машине, а двое его родственников лежат рядом. Он боялся выйти, не знал, живые они или нет», — сообщили в региональном Центре ГО, ЧС и ПБ.

Добраться до места оказалось непросто. Последние около десяти километров спасателям пришлось преодолевать по разбитой после дождя лесной дороге на двух автомобилях повышенной проходимости.

На месте один мужчина был уже мёртв. Второй получил тяжёлое огнестрельное ранение, его эвакуировали и передали медикам. Третий пострадал легче и мог передвигаться самостоятельно.

По данным регионального СК, оба выживших были доставлены в больницу Новосибирска. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначены экспертизы. Подозреваемого в нападении пока разыскивают, мотив стрельбы не установлен.

Ранее Life.ru сообщал о массовой драке со стрельбой в Новосибирске, которой заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Конфликт произошёл во дворе дома на улице Высоцкого после замечания, сделанного мужчиной группе людей. Очевидцы рассказывали о звуке, похожем на выстрел, а региональный СК начал проверку по статье о хулиганстве.