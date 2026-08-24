На Камчатке пятый день не могут найти пропавшего в тумане 78-летнего охотника

На Камчатке пятый день ищут 78-летнего охотника, который отправился в Соболевский округ и не вернулся. За время операции спасатели обследовали более 150 квадратных километров тундры, 12 километров лимана и около четырёх квадратных километров с помощью беспилотника.

В ходе поисков удалось обнаружить принадлежавший пенсионеру болотоход. По словам его дочери, техника сломалась, поэтому мужчина оставил добычу и часть вещей и пошёл пешком к автомобилю с прицепом примерно в десяти километрах. Тогда же он в последний раз вышел на связь.

«Связь была очень плохая. Вроде он был не очень далеко от того места, где его машина, но там была широкая река, он был обессилевший, ему было сложно. Он говорил, что устал», — рассказала женщина в беседе с 360.ru.

Район пропажи накрыл густой туман с практически нулевой видимостью. При мужчине оставались ружьё и запас еды. Официальную поисковую операцию уже завершили, однако волонтёры продолжают искать пенсионера. Его дочь надеется, что отец смог добраться до охотничьей избушки в лесу.

Ранее на Камчатке спасатели начали поиски пропавшего после опрокидывания моторной лодки рыбака. Одному из находившихся в лодке удалось выбраться на берег самостоятельно, местонахождение второго мужчины неизвестно.