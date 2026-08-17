Массовая драка во дворе Новосибирска заинтересовала СК — на семью заведут дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массовой драки в Новосибирске. Конфликт произошёл во дворе одного из жилых домов по улице Высоцкого.

По предварительной информации, мужчина сделал замечание группе граждан, после чего между ними и членами его семьи началась драка. Очевидцы также сообщили о звуке, похожем на выстрел.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Председатель СК поручил и.о. руководителя регионального управления Бадулину А.Н. возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели 17-летнего подростка в Кемеровской области. Трагедия произошла в конце мая в Крапивинском округе. Трое мужчин занимались незаконной охотой и ехали на машине. С помощью тепловизора они заметили живую цель и выстрелили. Подросток погиб. По данным СМИ, охотники могли принять парня за косулю.