Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства подростка в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании гибели 17-летнего подростка в Крапивинском округе Кузбасса. Об этом сообщил СК России.

Инцидент произошёл ночью в конце мая. Трое мужчин занимались незаконной охотой и передвигались по территории округа на автомобиле. С помощью тепловизора они обнаружили живую цель, после чего один из охотников выстрелил. Подросток погиб. Кузбасское издание NGS42 писало, что мужчины могли принять несовершеннолетнего за косулю. По другой версии СМИ, компания преследовала подростков, которые катались по полям на питбайках.

Следователи задержали троих мужчин и предъявили им обвинения в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте. Родственники подростка не согласились с квалификацией дела. Мать погибшего утверждает, что охотник стрелял с близкого расстояния и использовал фонарь вместе с тепловизором. По её мнению, при таких условиях он не мог перепутать человека с небольшим животным.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя следственного управления по Кемеровской области — Кузбассу Кустову А. М. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации», — сообщает ведомство.

Следственное управление должно представить главе СК сведения о собранных доказательствах и результатах проверки позиции семьи подростка.

Ранее в Кузбассе суд отказался отправлять под домашний арест двух подростков 14 и 15 лет, которые планировали напасть на одну из школ Киселёвского округа и заранее распределили обязанности. Для совершения преступления подростки хотели использовать самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие. Суд запретил обвиняемым совершать определённые действия до 29 сентября 2026 года. При выборе меры суд учёл возраст подростков, тяжесть обвинения и риск продолжения подготовки преступления. На момент публикации решение ещё не вступило в силу.