Бастрыкин поручил расследовать снос советского памятника в Польше

СК России займётся расследованием сноса памятника советским воинам в польском городе Пыжице. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчинённым установить все детали произошедшего и дать юридическую квалификацию действиям причастных. Напомним, что ранее российское посольство в Польше уже направило ноту протеста из-за уничтожения монумента.

«Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника», — говорится в сообщении.

Демонтаж советских мемориалов в Польше осуществляется по инициативе Института национальной памяти (ИНП). Программа была инициирована в период руководства Кароля Навроцкого. В связи с данной деятельностью в отношении Навроцкого в Российской Федерации возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.