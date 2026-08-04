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4 августа, 16:34

Бастрыкин поручил расследовать снос советского памятника в Польше

Обложка © Urząd Miejski w Pyrzycach

Обложка © Urząd Miejski w Pyrzycach

СК России займётся расследованием сноса памятника советским воинам в польском городе Пыжице. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчинённым установить все детали произошедшего и дать юридическую квалификацию действиям причастных. Напомним, что ранее российское посольство в Польше уже направило ноту протеста из-за уничтожения монумента.

«Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника», — говорится в сообщении.

На границе Польши и Калининграда сохраняются многочасовые очереди
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Демонтаж советских мемориалов в Польше осуществляется по инициативе Института национальной памяти (ИНП). Программа была инициирована в период руководства Кароля Навроцкого. В связи с данной деятельностью в отношении Навроцкого в Российской Федерации возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

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Наталья Демьянова
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