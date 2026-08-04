На границе Польши и Калининграда сохраняются многочасовые очереди

На въезде в Калининград из Польши сохраняется многокилометровое ожидание. Несмотря на небольшое сокращение времени прохождения границы, путешественникам всё ещё приходится проводить в очереди около 16–17 часов. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба калининградской таможни.

Ситуация на направлении Польша — Калининград немного улучшилась, однако значительного изменения обстановки пока не произошло. В региональной таможне сообщили, что время ожидания сократилось примерно на два часа. Причиной задержек стали усиленные проверки со стороны польских пограничников. Часть пассажиров направляют на дополнительный досмотр, особенно если у них с собой большое количество багажа.

Такие процедуры могут занимать несколько часов и значительно увеличивают общее время ожидания на пункте пропуска. В калининградской таможне связывают рост нагрузки с увеличением числа путешественников. В основном через Польшу направляются русскоязычные жители Германии, которые приезжают в Россию к родственникам. Дополнительный поток пассажиров также связан с началом летних каникул в некоторых регионах Германии. При этом российская сторона работает в обычном режиме и скоплений на своём участке не фиксирует.

«Со стороны Польши время немножко сократилось — где-то на пару часов. То есть если было там 18-19 (часов ожидания — прим. Life.ru), то сейчас 16-17 (часов — прим. Life.ru). Почти ничего не поменялось. С нашей стороны очередей нет. У нас все штатно. Со всем справляемся», — говорится в сообщении.

Ранее на польско-российской границе возникли серьёзные задержки при въезде в Калининградскую область. Время ожидания для автомобилистов увеличилось почти до 19 часов. Наибольшие трудности наблюдались возле пункта пропуска Мамоново, где водителям приходилось проводить в очередях по 18–19 часов.