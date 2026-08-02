В эстонской Нарве образовались очереди из желающих попасть в Россию

Очереди сохраняются на эстонской стороне границы с Россией у пункта пропуска в Нарве. Причиной стало усиление контроля со стороны эстонских государственных органов, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

«В связи с проведением усиленного контроля эстонскими государственными органами перед сопредельным КПП Нарва 1 образуются значительные очереди как на вход в Россию, так и на выход из РФ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным российских таможенников, скопление людей наблюдается на сопредельной территории и в районе пограничной зоны.

Сроки завершения усиленных проверок не уточнялись.

Ранее власти Эстонии заключили соглашение с Нарвой об обмене земельными участками для строительства нового военного городка. Объект должен обеспечить постоянное присутствие армии страны у границы с Россией, где военные подразделения не размещались с 1990-х годов.