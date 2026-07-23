В Эстонии разгорелся скандал из-за антироссийской рекламы, которую местная компания разместила в соцсетях для продвижения мясной продукции. В Сети пользователи осудили её за такой юмор и потребовали извинений.

На иллюстрации два украинца жарят мясо на пляже на фоне горящих судов, а подпись гласит: «Правильный гриль делает горький лук сладким». Проблема в том, что слово «Sibul» («лук») в Эстонии используется как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей страны.

«Эта реклама — разжигание межнациональной розни! Строить на этом продажи — днище! Просто позор крупному производителю!» — заявили комментаторы.

А недавно и глава МИД страны Маргус Цахкна подвергся критике за свои русофобские заявления о беспилотниках ВСУ, которые ударяют по территории России и мирным гражданам. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал министра и заявил, что такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать.