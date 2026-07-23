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23 июля, 06:08

У самой границы с Россией: Эстония готовит площадку для нового военного городка

ERR: В приграничной Нарве создадут условия для строительства военного городка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandre.ROSA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandre.ROSA

Власти Эстонии сделали ещё один шаг к строительству военного городка в Нарве, расположенной у границы с Россией. Для этого государство и город заключили соглашение об обмене земельными участками. Об этом сообщил телерадиовещатель ERR.

В Минобороны республики пояснили, что новый военный городок нужен для обеспечения постоянного присутствия армии на восточной границе страны. С 1990-х годов в Нарве не дислоцируются воинские подразделения на постоянной основе, несмотря на стратегическое расположение города.

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Ранее власти Эстонии объявили о планах построить в Нарве первый военный городок у российской границы. Реализация проекта должна стартовать в конце 2026 года, а завершить работы рассчитывают летом 2028-го. На начальном этапе объект будет рассчитан на размещение 150 военнослужащих, однако в дальнейшем его вместимость планируют увеличить до тысячи человек.

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Милена Скрипальщикова
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