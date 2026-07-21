Закроет ли Эстония границу с Россией в 2026 году: какие КПП работают и кто может въехать

Обновлено 21 июля 2026 года, 16:00 мск

В июле 2026 года Эстония не закрыла границу с Россией полностью. Три основных сухопутных перехода продолжают работу, но только днём: Нарва — Ивангород, Койдула — Куничина Гора и Лухамаа — Шумилкино открыты с 07:00 до 19:00. Через Нарву можно пройти лишь пешком, а Койдула и Лухамаа пропускают также автомобили, автобусы и грузовики. Полное закрытие остаётся резервным сценарием и может быть введено, если эстонские власти изменят оценку угроз безопасности.

Закрыта ли сейчас граница России и Эстонии

Нет. На 21 июля граница открыта в ограниченном режиме. Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что сейчас у Таллина нет сведений о непосредственной угрозе, которая требовала бы полного закрытия переходов. При этом министр подчеркнул: если такая угроза появится, решение могут принять немедленно.

Нынешний режим уже заметно жёстче прежнего. Все три работающих пункта закрываются на ночь, пассажиры и багаж проходят углублённый контроль, а товары, машины и грузовики могут досматривать полностью. Поэтому даже при небольшой очереди пересечение границы занимает больше времени, чем до введения ограничений.

Какие КПП между Эстонией и Россией работают

Режим работы погранпереходов между Эстонией и Россией в июле 2026 года. Инфографика Life.ru по данным Налогово-таможенного департамента Эстонии

Для транспорта на переходах Койдула и Лухамаа действует электронная очередь GoSwift и зоны ожидания. Время указано местное; в июле оно совпадает с московским.

Можно ли пройти через Нарву — Ивангород

Да, но только пешком и только до 19:00. Автомобильное движение через мост закрыто с февраля 2024 года из-за реконструкции пункта пропуска на российской стороне. Пешеход должен самостоятельно пройти оба контроля и перенести весь багаж через мост.

Международные автобусы на направлении Таллин — Санкт-Петербург работают по схеме двух плеч: один автобус довозит пассажиров до границы, затем они проходят переход пешком и пересаживаются в другой автобус на противоположной стороне. Из-за досмотров перевозчики советуют закладывать запас времени. Ранее Life.ru сообщал о сокращении времени работы перехода в Нарве и многочасовых очередях на пути в Россию.

Кто из россиян может въехать в Эстонию

Обычная туристическая поездка из России по краткосрочной шенгенской визе по-прежнему запрещена. Действующая виза категории C сама по себе не даёт права пересечь внешнюю границу Эстонии, даже если её выдала другая страна Шенгенской зоны.

Въезд разрешён только при наличии предусмотренного исключения. В числе основных оснований:

— действующая долгосрочная виза D;

— временный или долгосрочный вид на жительство Эстонии;

— поездка к супругу, несовершеннолетнему ребёнку, родителю или другому близкому родственнику — гражданину Эстонии либо обладателю долгосрочного ВНЖ страны;

— работа в международных пассажирских или грузовых перевозках;

— дипломатическая или консульская служба;

— гуманитарные обстоятельства, включая похороны близкого родственника;

— статус члена семьи гражданина ЕС, пользующегося правом свободного передвижения.

Пограничник всё равно проверяет цель поездки и подтверждающие документы. Наличие формального основания не гарантирует автоматического пропуска, если документы не подтверждают заявленную цель или возникают вопросы безопасности.

Действуют ли шенгенские визы, ВНЖ и российские загранпаспорта

Выданная ранее шенгенская виза не аннулируется автоматически, однако для большинства россиян она не позволяет въехать в Эстонию напрямую из России с туристической, культурной или частной целью. При отказе человека разворачивают на границе, но сама виза обычно остаётся действующей для поездок, которые разрешены правилами других стран Шенгена.

Долгосрочная виза D и действующий ВНЖ Эстонии сохраняют силу. Но с 31 марта 2025 года Эстония не признаёт российские пятилетние небиометрические загранпаспорта. Переходный период для обладателей ВНЖ закончился 30 сентября 2025 года, поэтому в 2026 году для пересечения эстонской границы необходим биометрический паспорт. Life.ru отдельно рассказывал об этом ограничении.

На личном автомобиле с российскими номерами въехать в Эстонию, как правило, нельзя: действует санкционный запрет на ввоз таких машин через внешнюю границу Евросоюза.

Что будет с автобусами и грузовым движением

Пока автобусное сообщение сохраняется. Через Нарву пассажиры пересаживаются между двумя автобусами и проходят границу пешком. Маршруты через Койдула и Лухамаа могут пересекать границу на одном автобусе, но только в часы работы КПП.

Грузовые автомобили проходят через Койдула и Лухамаа после регистрации в электронной очереди и полного таможенного контроля. Водителю нужно учитывать возможное сканирование машины, проверку документов и вскрытие грузового отсека.

Железнодорожный переход Печоры-Псковские на направлении Койдула российская сторона временно приостановила с 1 июля 2026 года. Часть грузовых поездов после этого перенаправляется через Нарву.

Если Эстония полностью закроет сухопутную границу, прямые пассажирские автобусы и автомобильные грузоперевозки через все три перехода остановятся. Перевозчикам придётся отменять рейсы либо перестраивать маршруты.

Какие маршруты останутся при полном закрытии

Ближайший наземный объезд проходит через Латвию — переходы Терехово — Бурачки и Гребнево — Убылинка. Однако это не гарантированный обход: Латвия применяет собственные ограничения к гражданам России, поэтому путешественнику всё равно потребуется законное основание для въезда и действующие документы.

Маршрут через Финляндию использовать нельзя: её сухопутная граница с Россией закрыта до дальнейшего уведомления. Другой вариант — перелёт в Эстонию с пересадкой в третьей стране, но и в этом случае пассажир должен соответствовать эстонским правилам въезда.

Где проверять границу и очереди перед поездкой

Перед выездом нужно сверить сразу несколько источников: режим КПП — на сайтах Пограничной охраны и Налогово-таможенного департамента Эстонии, электронную очередь — в GoSwift, российскую сторону — по сообщениям Росгранстроя и таможни. Расписание автобуса следует проверять непосредственно у перевозчика: из-за ограниченного времени работы границы рейсы могут переносить или отменять в день отправления.