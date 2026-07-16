«Зона беззакония»: На границе с ЕС процветает торговля местом в очереди по 200 евро

Пешеходный переход Нарва-1 на границе Эстонии и России превратился в зону беззакония, где местные дельцы продают право проскочить без очереди. Время ожидания растянулось на сутки, люди спят на стульях и ковриках на Петровской площади — эстонские власти сократили работу погранпункта до 12 часов в сутки, пишет kp.ru.

В этот вакуум пришли торговцы: место в начале очереди стоит от 100 до 200 евро. Тех, кто возмущается «вклиниванием», встречают угрозами и обещаниями испортить машины. Схема отработана: «профессиональные» стояльщики без багажа занимают позиции, а перед открытием ворот на их место заходят целые семьи.

Очевидцы жалуются на бездействие местной полиции, которая ограничивается лишь разговорами с дельцами. От этой ситуации страдают не только россияне, но и граждане ЕС, израильтяне и финны. По сути, часть государственной власти в Эстонии оказалась вынесена на чёрный рынок, где пересечение границы стало платным товаром.

А ранее сообщалось, что Польша и Эстония усилили проверки туристов, которые направляются в Россию. Мужчин могут допрашивать в течение нескольких часов, а некоторых — убеждать подписать документы о сотрудничестве с местной полицией.