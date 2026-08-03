Очереди на въезд в Калининград из Польши достигли 19 часов

На польско-российской границе образовалась гигантская очередь, время ожидания выросло до 19 часов. Данные о ситуации привели РИА «Новости» в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Самая сложная обстановка фиксируется в районе пункта пропуска Мамоново, где водители вынуждены стоять по 18-19 часов. В Багратионовске и Чернышевском на литовском направлении ситуация несколько легче. Причиной задержек в ведомстве назвали усиление досмотра автомобилей польской стороной. Машины, особенно с большим количеством вещей, часто отправляют в бокс углублённого контроля, что может растянуться на несколько часов.

Резкий рост трафика в таможне объяснили сезоном отпусков. В понедельник в ряде федеральных земель Германии начались летние каникулы, и через Польшу массово поехали русскоязычные немцы, у многих из которых в России живут родственники. При этом сама калининградская таможня работает в штатном режиме, оформление идёт ритмично, задействованы все полосы. Чтобы ускорить процедуру, путешественникам советуют заранее заполнять пассажирские таможенные декларации, образцы которых размещены на информационных щитах перед въездом и на сайте Федеральной таможенной службы.

Ранее сообщалось, что на белорусско-латвийской границе скопились очереди из автомобилей после того, как Латвия приостановила пропуск. На пункте пропуска «Григоровщина» выезда в ЕС ожидали 63 грузовика и 1 легковой автомобиль. Глава МВД Латвии Янис Домбрава объяснил временное закрытие границы техническими причинами. При этом один из двух пунктов пропуска между странами был закрыт ещё в 2023 году для предотвращения угрозы нелегальной миграции.