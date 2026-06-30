Сон на асфальте: Километровые очереди украинцев скопились на границе с Румынией

На границе Украины с Румынией скопились многокилометровые очереди. Люди вынуждены часами сидеть под палящим солнцем и оставаться там же на ночлег. Кадры, снятые очевидцами, публикует издание «Страна.ua».

Ситуация на пункте пропуска между Румынией и Украиной. Видео © «Страна.ua»

Судя по видео, обстановка вблизи пунктов пропуска довольно безрадостная. Люди ютятся прямо на земле в ожидании возможности пересечь границу.

Ситуация усугубляется жаркой погодой. Люди пытаются укрыться от зноя всеми возможными средствами, но это не так просто на открытом пространстве с небольшим количеством зданий и деревьев.

Тем временем и на границе с Россией в Нарве скопились сотни желающих въехать, очередь продолжает расти. По словам очевидцев, число ожидающих достигало пятисот человек, а время в очереди — до 16 часов. Несмотря на это, погранпункт заявил, что не намерен увеличивать пропускную способность или менять режим работы.