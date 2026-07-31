В польском городе Пыжице начался демонтаж памятника советским воинам. Работы проводятся по инициативе Института национальной памяти Польши (IPN).

Монумент под названием «Памятник памяти» разбирают с помощью тяжёлой строительной техники, оснащённой гидравлическими манипуляторами. Перед началом демонтажа рабочие сняли с сооружения металлический барельеф с изображением советского солдата, судьба которого неизвестна.

Согласно совместному российско-польскому перечню, составленному в 1997 году, на территории Польши насчитывался 561 памятник советским воинам. По последним данным, в стране сохранились лишь несколько десятков таких мемориалов.

Кампания по демонтажу подобных объектов проводится по инициативе Института национальной памяти. Этот процесс был запущен в период, когда ведомство возглавлял нынешний президент Польши Кароль Навроцкий.

По данным из открытых источников, советские войска окончательно взяли Пыжице в начале марта 1945 года после серии ожесточённых боёв, в хоте которых контроль над городом постоянно переходил из рук в руки. Сражения велись за каждый дом и улицу в этом небольшом городке. В итоге он вошёл в состав Польши, а позже там появился тот самый памятник советским солдатам.

К сожалению, новости о памятниках советским воинам за рубежом чаще всего связаны с их сносом. Ранее Life.ru рассказывал, что в Эстонии был демонтирован монумент на братской могиле советских воинов в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. Там захоронены 795 солдат и офицеров, среди которых наверняка были и этнические эстонцы, сражавшиеся за свою страну.