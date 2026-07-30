Российские археологи помогают коллегам из Намибии сохранить памятники Африки

Российские археологи помогают специалистам из Намибии оцифровать и сохранить памятники Африки. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», обучение проходит в рамках совместного проекта Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа.

Гости из Намибии изучают технологии, которые позволяют создавать цифровые модели объектов культурного наследия. Для этого используют коптеры, ГНСС-приёмники, тахеометры и фасадную съёмку, а тренировки проходят на петербургских памятниках.

Российские археологи помогают коллегам из Намибии. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Губернатор Александр Беглов отметил, что петербургская археологическая школа не только сохраняет мировое наследие, но и помогает готовить специалистов для других стран. Цель проекта — передать знания, чтобы иностранные коллеги могли самостоятельно работать с памятниками у себя дома.

В Намибии планируют оцифровать три объекта: наскальные изображения Твифельфонтейна из списка ЮНЕСКО, метеорит Гоба и озеро Отджикото, связанное с событиями Первой мировой войны. Экспедиция российских специалистов в Африку запланирована на август.

Ранее учёные из Института истории материальной культуры РАН нашли в шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысу в Санкт-Петербурге кошелёк солдата. В ходе многолетних раскопок археологи собрали коллекцию монет XVI — начала XVIII века.