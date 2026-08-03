Суд отказал в аресте подростков, готовивших расстрел школы в Кузбассе

В Кузбассе двое подростков 14 и 15 лет планировали устроить массовое убийство в учебном учреждении. Об этом сообщили в телеграм-канале объединённого пресс-центра судов Кемеровской области.

Материалы рассмотрел Киселёвский городской суд. По версии следователей, мальчики планировали убийство сразу нескольких человек в одной из школ Киселёвского округа. Действовать они собирались вместе, заранее договорившись и распределив обязанности.

Следствие считает, что для нападения подростки хотели применить самодельную бомбу и огнестрельное оружие.

Обвинение просило отправить их под домашний арест. Однако суд выбрал более мягкую меру — запрет определённых действий, который ограничивает передвижение обвиняемых и позволяет следить за их поведением. Решение действует до 29 сентября 2026 года.

При этом судьи учли тяжесть обвинения, юный возраст подростков и риск того, что они могут скрыться или продолжить готовить преступление. На момент публикации постановление ещё не вступило в силу.

Также ранее в Смоленской области под арест отправили троих подростков. По версии следствия, они попытались поджечь оборудование тяговой подстанции на железной дороге. Как выяснили в региональном управлении СК России, осенью прошлого года несовершеннолетние наткнулись в Telegram на объявление о лёгком заработке. Неизвестные пообещали им криптовалюту на сумму около четырёх тысяч долларов за повреждение и поджог техники.