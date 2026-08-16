Зрители подрались на концерте группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде

На концерте группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде зрители устроили массовую потасовку. Инцидент произошёл во время выступления, приуроченного к 805-летию города, сообщает Telegram-канал SHOT.

На концерте группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде произошла драка. Видео © Telegram / SHOT

Конфликт вспыхнул в сидячем секторе А на шестом ряду. Одна из поклонниц начала танцевать прямо посреди ряда, полностью перекрыв обзор остальным гостям. Её попытались усадить, но за женщину неожиданно вступились несколько мужчин из соседней компании.

Словесная перепалка быстро переросла врукопашную. В ходе драки несколько участников упали на соседние ряды. Некоторым зрителям пришлось покинуть свои места и пересесть подальше от буйной компании. Представители коллектива произошедшее пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Казани концерт певицы Светы был омрачён дракой между зрительницами. Потасовка началась непосредственно во время выступления артистки. Конфликт разгорелся в тот момент, когда певица говорила со сцены о добре и позитиве. Разнимать участниц драки пришлось сотрудникам охраны. Всех девушек, замешанных в потасовке, вывели из концертного зала.